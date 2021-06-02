В Пермском крае после схода девяти вагонов возбудили уголовное дело

Весной в Перми сошли с рельсов 9 грузовых вагонов. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 9 апреля на 4 километре 7 пикета перегона станций Яйва – Березники-Сортировочная у грузового поезда сошли с рельс электровоз и девять порожних вагонов-минераловозов. Этим было повреждено 205 метров железнодорожного пути, электровоз и восемь порожних вагонов-минераловозов.

В итоге ОАО «Российские железный дороги», а также ПАО «Уралкалий» причинен ущерб на сумму свыше 10 млн 900 тысяч рублей.

- Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство. - В ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу. Кроме того, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.