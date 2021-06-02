«Уралкалий» опубликовал отчет устойчивого развития за 2020 год

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В обнародованном отчете представлены: обзор стратегии в сфере устойчивого развития «Уралкалия» до 2025 года, прогресс в достижении целей охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, устойчивого сельского хозяйства 2020 году. Особое место в отчетном документе отведено комплексным ответным мерам компании по борьбе с COVID-19. Отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности GRI и SASB и проверен независимой третьей стороной.

В 2020 году Советом директоров была разработана и утверждена новая Стратегия в области ESG на ближайшие пять лет. В основе Стратегии лежат десять ключевых направлений компании в сфере устойчивого развития. Семь из этих направлений, включая права человека, окружающую среду и корпоративное управление, на протяжении многих лет играют ключевую роль в ESG-деятельности компании. К ним были добавлены три новых направления, а именно, изменение климата, устойчивое сельское хозяйство и создание устойчивых цепочек поставок.

- Я рад представить ESG-отчет «Уралкалия» за 2020 год «Гибкость и прогресс», где отражены два основных принципа, которыми мы руководствовались в этом сложном году. Несмотря на трудности 2020 года, «Уралкалий» оставался гибким и продолжал заботиться о своих сотрудниках, принимая многочисленные меры для защиты здоровья населения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - отметил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук.