Сквер семьи любви и верности и «Зеленый город»: жители Пермского края выбрали объекты для благоустройства в следующем году

Порядка 31 тысяч пермяков отдали свой голос за разные парки и скверы краевой столицы.

В следующем году в Пермском крае будут благоустроены десятки территорий, а некоторые созданы с нуля. Это стало возможным благодаря первому общероссийскому голосованию по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Оно проходило на платформе za.gorodsreda.ru. В нем приняли участие более 143 тысяч жителей Прикамья.

- Могу сказать, что граждане проявили высокую заинтересованность в проекте: к нему присоединилась вся страна – от Калининграда до Чукотки. По предварительным данным, за пять недель голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян, - рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На голосовании были представлены 38 объектов в 12 территориях Пермского края: Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах. В каждом муниципалитете был выбран свой победитель.

Теперь в Чернушке появится зона отдыха «Зеленый город». В следующем году на месте пустыря в центре города, между детским садом и школой № 2, будет обустроено новое общественное пространство. Здесь появятся игровые площадки, будут установлены качели, скамейки, навесы, а также цветочные вазоны и арки. Именно за этот проект проголосовало большинство жителей.

В Кунгуре победил проект сквера семьи, любви и верности. Он появится на месте пустыря у церкви Успения Богородицы. Горожане сами выбрали эту территорию для благоустройства. В следующем году здесь планируется установить малые архитектурные формы, обустроить место для отдыха, а также выполнить озеленение и установить освещение.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал ранее, что комфортные условия проживания необходимо обеспечивать всем жителям региона, вне зависимости от удаленности территории от краевой столицы.

Порядка 31 тысяч пермяков отдали свой голос за разные парки и скверы краевой столицы. Большинство голосов получили сквер им. Павлика Морозова в Орджоникидзевском районе и сквер на ул. Макаренко в Мотовилихинском районе.

Также по итогам голосования в поселке Полазна теперь будет благоустроена аллея Доброты. Здесь планируется обновить асфальт, выполнить реконструкцию скамеек, установить дополнительные малые архитектурные формы, а также обновить детскую игровую площадку.

С полным перечнем проектов-победителей можно будет ознакомиться на платформе za.gorodsreda.ru.

Кстати, уже в этом году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае будет направлено 1,2 млрд рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. На эти средства будут благоустроены 298 объектов, из которых 92 общественные и 206 дворовых территорий.