В Перми Парковый проспект отремонтируют за 122 млн рублей

Ремонтные работы на проспекте Парковом должны начаться в 2022 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми планируется ремонт дороги на проспекте Парковом. Городские власти уже объявили аукцион на выполнение работ от улицы Зои Космодемьянской до улицы Куфонина. Максимальная цена контракта составляет 121,9 млн рублей, об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на сайт «Госзакупки».

Согласно документам, подрядчик должен отремонтировать проезжую часть автомобильной дороги и тротуары, обустроить газоны, пешеходное ограждение и ливневую канализацию. Работы должны начаться 15 апреля 2022 года и завершиться к 14 октября 2023 года. Заявки принимаются до 10 июня.