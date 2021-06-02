На набережной Камы откроют лаунж-зону

. Фото: Виталий КОКШАРОВ

В Перми преображен очередной участок набережной Камы. 12 июня, в День города, откроется сквер, расположенный между большой детской площадкой и новым амфитеатром. Там появится лаунж-зона – место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, фонари. Устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Чуть позже откроются здания «Лекционного павильона» и панорамного кафе.

Проверить готовность объекта на набережную приезжали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин.

- Это один из проектов, который мы вместе с городскими властями и при поддержке федерального бюджета реализуем к празднованию 300-летия Перми. Сегодня мы убедились, что подрядчик соблюдает график выполнения работ, обеспечивая высокий уровень их качества. Окончание всей реконструкции запланировано к сентябрю, и подрядчик обещает эти сроки соблюсти. Ну а наша задача – чтобы на обновленной территории вдоль реки происходило как можно больше культурных и спортивных событий и мероприятий, и она заслуженно стала одним из самых любимых мест отдыха горожан и гостей Пермского края, - подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.

А на следующем участке - от Коммунального моста до порта Пермь осенью будет открыта спортивная зона. Там появятся площадки для баскетбола, мини-футбола, стритбола, воркаута, кроссфита, тренажеров, единоборств, большого тенниса, настольного тенниса, троссовой конструкции «Купол».

– Осенью для жителей станет доступна большая спортивная зона с беговой дорожкой, теннисными кортами, тренажерами, баскетбольной и волейбольной площадками. Думаю, что с ее открытием число пермяков, ведущих здоровый образ жизни, значительно возрастет, – отметил глава Перми Алексей Дёмкин.