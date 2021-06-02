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Происшествия2 июня 2021 9:56

Подумал угнали: в Перми судебные приставы увезли автомобиль должника на спецстоянку без его ведома

Мужчина поспешил написать заявление в полицию
Анна Маркова
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В Перми судебные приставы эвакуировали автомобиль должника.

В Перми судебные приставы эвакуировали автомобиль должника.

Фото: Василий Вахрин

В Перми судебные приставы арестовали автомобиль должника и увезли его на спецстоянку на эвакуаторе. Мужчина накопил долг в 30 тысяч рублей за коммунальные платежи и не спешил его оплачивать, встречи с судебными приставами избегал. Тогда исполнитель наложил арест на его «Шкода Октавиа», машину увезли. Должник, выйдя на улицу не обнаружил свой автомобиль возле дома и поспешил в полицию, написал заявление об угоне.

- В полиции гражданину объяснили обстоятельства исчезновения иномарки, а также посоветовали обратиться к судебным приставам и оплатить свои долги, - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. - В тот же день мужчина пришел в подразделение и исполнил все свои финансовые обязательства. Арест с автомобиля был снят, машина возвращена владельцу.