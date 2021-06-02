В Пермском крае браконьеры получили реальные сроки за отстрел лосей

За незаконную охоту мужчины получили реальные сроки заключения. Фото: архив "КП"

В Карагайском районе трое молодых мужчин получили реальные сроки заключения за отстрел лосей. В апреле прошлого года местный житель обнаружил разделанную тушу самки лося в 40 метрах от автомобильной дороги около деревни Паздниково Карагайского района, и сообщил об этом в полицию. Подозреваемых нашли, ими оказались 31-летний, 32-летний и 20-летний местные жители. Против них было заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Выяснилось, что путевки и разрешения на добычу животных у них не было, они отстрелили двух лосей.

- Причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации материальный ущерб составил 160 тысяч рублей, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Один из злоумышленников скрылся от суда и находился в розыске, его задержали сотрудники полиции. Суд приговорил двух виновных к четырем годам и третьего - к трем годам лишения свободы в колонии строго режима с лишением права заниматься охотой сроком на 3 года.