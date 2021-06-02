Полицейские прокомментировали смерть пермяка, которого сотрудники ГИБДД отправили за взяткой

- Фото: Василий Вахрин

В УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю поступила информация о возможном противоправном деянии двух сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Перми по непринятию мер административного характера к водителю, не имеющему права управления транспортным средством.

- По данному факту проведена служебная проверка, - сообщают в ведомстве. - По ее результатам материалы проверки переданы в СУ СК России по Пермскому краю для принятия решения. Обозначенные сотрудники подлежат увольнению из органов внутренних дел.

Напомним, трагический случай произошел на улице Куфонина в Перми. Поздним вечером два сотрудника ДПС остановили для проверки документов ничем не приметную иномарку. За рулем находился житель Перми 54-летний Сергей Н.* Мужчина был трезв, приветлив, вот только была одна загвоздка - прав у водителя не оказалось. Как дальше развивались события, можно прочитать здесь.