В Пермском крае до конца недели по ночам возможны заморозки

Заморозки возможны по ночам в Пермском крае. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителей Прикамья ожидает не жаркая неделя. В ближайшие дни днем температура воздуха поднимется максимум до 20 градусов, а по ночам возможна даже минусовая.

По информации синоптиков, 2 июня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный ночью 2–7 м/с, днем 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7º, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до –2º, днем +15,+20º.

Завтра, 3 июня, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6º, на севере и в горах заморозки до –2°, днем +11,+16°.

В пятницу переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, в горах и низинах заморозки до –2°, днем +15,+20°.