В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена в 10 территориях за сутки

Всего в Пермском крае выявлено 57563 жителя с коронавирусной инфекцией. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае за сутки выявили 95 заболевших коронавирусом в 10 территориях. В Перми 61 случай, на втором месте по заболеваемости – Березники, 10 заболевших. В Пермском муниципальном районе - 7.

По 3 три новых случая в Кунгурском муниципальном районе, Чайковском, в Нытвенском и Соликамском городских округах. В Кунгуре, Чернушинском городском округе коронавирусом заболели по 2 человека. Верещагинском городском округе один заболевший.

Всего в Пермском крае выявлено 57563 жителя с коронавирусной инфекцией.