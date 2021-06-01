В Перми начался фестиваль «Выходные на набережной»

В лаундж-зоне установлены шезлонги Фото: Виталий КОКШАРОВ

1 июня в Перми открылся уже традиционный фестиваль «Выходные на набережной». Теперь вплоть до 12 сентября на набережной будут проходить самые разнообразные мероприятия: мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступления уличных музыкантов и артистов, показы кино, концерты творческих коллективов, спортивные мероприятия и тренировки под открытым небом.

Фестиваль будет проходить по пятницам с 17:00 до 22:00, субботам с 12:00 до 22:00 и воскресеньям с 17:00 до 22:00. Будут действовать игровые площадки и фотозоны, , интерактивная площадка для детей, интерактивная танцевальная площадка,. Также в рамках проекта «Выходные на набережной» в течение лета пройдут другие фестивали и праздничные события – «Деревня FEST», «МузыКама», фестиваль кино, День города, День молодежи, День семьи, любви и верности и другие.

А ко Дню города на набережной откроют лаунж-зону - место для отдыха. Здесь уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки и скамейки.