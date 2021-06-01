В Перми снесут мини–рынок на улице Николая Островского

Фото: Инна Харисова.

В Перми начали сносить нестационарные торговые объекты – киоски и павильоны, расположенные на центральных улицах города. Уже демонтированы три павильона на улице Петропавловской, 77 - возле перекрестка с улицей Попова - и еще три на Комсомольском проспекте, 59а – возле строительного колледжа.

- Собственники получили компенсацию за свои участки и расположенные на них объекты недвижимости, а изъятые в муниципальную собственность земельные участки станут частью благоустроенного городского пространства, - отметили в городской администрации.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений, в ближайшее время планируется снести мини–рынок на улице Николая Островского, 93. Там городские власти обещали создать сквер.