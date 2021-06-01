Губернатор Прикамья во время ПМЭФ примет участие в заседании комиссии Госсовета

Губернатор Дмитрий Махонин Фото: архив "КП"

В работе Петербургского международного экономического форума-2021 (ПМЭФ), который продлится со 2 по 5 июня, примет участие и пермская делегация во главе с губернатором Дмитрием Махониным.

Во второй день форума состоится расширенное заседание комиссии Госсовета, участие в котором примет глава Прикамья. Одним из главных вопросов обсуждения станет обеспечение долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, а также повышение финансовой самостоятельности регионов.

По традиции на ПМЭФ будут презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации – направление, которому Правительство Пермского края уделяет большое внимание, повышая привлекательность региона для инвесторов. Эта работа ведется на территории края на протяжении нескольких лет – в 2017 году при главе региона был создан Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Одна из его главных задач – создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции на территории Пермского края. Напомним, по итогам Нацрейтинга 2018 года, которые были презентованы на ПМЭФ-2019, Пермский край вошел в ТОП-10 регионов страны.