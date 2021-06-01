В июне театр «У Моста» представит свои самые популярные спектакли и закроет 33-й сезон!

Фото: театр «У Моста»

Яркие, музыкальные грузинские комедии «Ханума» А. Цагарели и «Мачеха Саманишвили» В. Константинова и Б. Рацера (по повести Д. Клдиашвили) перенесут зрителя в совершенно другое измерение! Так умеет только театр «У Моста»! В настоящую солнечную Грузию, где звучат душевные песни, остроумные шутки, зажигательно танцуют лезгинку и верят в великую силу любви и добра! «Ханума» (12+) будет показана 1, 2 и 3 июня, а спектакль «Мачеха Саманишвили» (12+) зрители смогут посмотреть 10, 11, 29 и 30 июня.

По многочисленным просьбам зрителей 8 и 9 июня состоится показ легендарного спектакля, лауреата премии «Золотая маска» - «Калека с Инишмана» (16+) по пьесе всемирно известного ирландского драматурга и кинорежиссера Мартина МакДонаха. Стоит отметить, что группа зрителей из Москвы и Санкт-Петербурга специально приезжает в Пермь на этот спектакль.

19 и 20 июня у зрителей есть редкая возможность посмотреть триллер «Мефистофель» (16+) одного из самых известных американских драматургов Дона Нигро.

Фото: театр «У Моста»

Русская классика будет представлена легендарным и спектаклями «На дне» (12+) М. Горького и «Мастер и Маргарита» (16+) М. Булгакова. Трагикомедию «На дне» можно будет посмотреть 6 и 7 июня, а «Мастер и Маргарита» - состоится 24 и 25 июня.

Современная драматургия будет представлена спектаклями острого комедийного жанра. 8 и 9 июня - сказка для взрослых «Про Федота-стрельца» (12+) Л. Филатова, 12 и 13 июня - архетипичная притча «Камедыя» (16+) В. Рудова, 15 и 16 июня - мистический анекдот «Сансара» (12+) О. Богаева, 17 и 18 июня - «Детектор лжи» В. Сигарев.

Фото: театр «У Моста»

В июне театр «У Моста» примет участие в фестивалях «Театральная гавань» в Новороссийске и «У Троицы» в Сергиевом Посаде. 13 июня на сцене Новороссийского театра драмы им. В. П. Амербекяна будет показан спектакль «На дне» М. Горького, а 19 июня на сцене Культурно-просветительского центра «Дубрава» в Сергиевом Посаде «мостовцы» представят «Мачеху Саманишвили» В. Константинова и Б. Рацера (по повести Д. Клдиашвили).

Вначале июля на XV Международном театральном фестивале «Голоса истории» в Вологде зрители смогут посмотреть два спектакля: 4 июля будет показан спектакль «Мачеха Саманишвили», 6 июля «Юнона и Авось» на сцене Консисторского двора Вологодского кремля.