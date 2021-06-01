В Прикамье заведующей детсадом дали условный срок - за приписки

. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кунгуре заведующая детским садом три года завышала количество детей, посещавших садик.

- Она предоставляла в Управление образования администрации Кунгура ложные данные о численности воспитанников детского сада на каждый учебный год, - рассказали в Кунгурском суде. - Эти недостоверные сведения вносились в муниципальное задание и в отчет об его выполнении, что влияло на увеличение финансирования детского учреждения и улучшение материального положения педагогического состава. За эти три года заведующая незаконно получила более 8 миллионов 500 тысяч рублей.

Когда подлог обнаружился, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". С должности заведующей женщину уволили и отдали под суд. На процессе она свою вину признала, но частично.

Суд признал ее виновной и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. С женщины взыскали более 8 миллионов 500 тысяч рублей.