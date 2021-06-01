Алексей Дёмкин: Трудовое лето объявляю открытым!

Фото: vk.com/an_demkin

1 июня в Перми начали работу «Отряды мэра». Программа летней занятости молодежи действует в городе уже около 20 лет. Ежегодно в «Отряды мэра» трудоустраиваются 1080 юных пермяков.

Глава Перми Алексей Дёмкин вручил отрядам путевки в трудовое лето.

– Сегодня мы все вместе движемся к 300-летию города Перми, многое сделано, но многое еще предстоит, - обратился Алексей Дёмкин к бойцам отрядов. - Город с каждым годом становится лучше, и в этом, безусловно, есть заслуга участников трудовых отрядов. Любить свой город – это значит стремиться сделать его лучше. Трудовые отряды объединяют активную молодёжь. Люди, занятые интересным делом, приносят пользу родному городу. Я желаю вам успехов и отличного настроения. Трудовое лето объявляю открытым!

В этом году молодые люди будут работать по следующим направлениям: «Волонтер культуры», «Экодежурный», «Волонтер книжного фонда», «Медиаиндустрия», «Волонтер-вожатый», «Социальный волонтер», «Корпус спасателей».

Смены пройдут с 1 по 15 июня, с 16 по 29 июня, с 5 по 16 июля и с 19 по 30 июля. За 10-дневную смену (30 часов) каждый боец отряда получит 1607 рублей. Также ребята обеспечиваются фирменными футболками и питанием.