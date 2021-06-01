«Буба» и еще 4 мульсериала, которые полюбились юным пермякам

- Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маленькие поклонники онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфимов выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент сервиса МегаФон ТВ популярен у подрастающих абонентов в Пермском крае.

Первое место по числу просмотров среди мультсериалов заняли приключения домовенка «Буба», второе – семейные истории «Три кота» (доступна в сервисе more.tv на МегаФон ТВ), третье – российско-британская анимация «Приключения Ам Няма». В топ-5 также входят отечественные работы «Простоквашино» и «Маша и медведь».

Среди полнометражных мультфильмов лидером стал мультипликационный фильм PIXAR «Душа» – получившая «Оскар» история о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни. На втором месте – «Вперёд» той же студии про эльфов и волшебство, тройку замыкает гиперреалистичный ремейк хита Disney «Король лев».

В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попала сказка «Последний богатырь: Корень зла» (доступно в сервисе START на МегаФон ТВ) – о приключениях современного москвича Ивана в волшебном Беломорье. Также для семейных киновечеров жители региона выбирали «Танки» про инженера Михаила Кошкина и его команду, которые отправились в Москву, чтобы доказать уникальность Т-34, и историю про музыканта и рыжего пушистого хулигана «Рождество кота Боба».

В целом же пермские пользователи сервиса МегаФон ТВ не так часто зовут к цифровым экранам малышей: на детский контент приходится лишь 6% от общего числа просмотров. Мультфильмы юные жители края предпочитают смотреть по субботам.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.