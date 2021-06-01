В Перми умер заслуженный врача страны Петр Лузин

Петру Михайловичу Лузину было 90 лет.

Сегодня, 1 июня, стало известно о смерти заслуженного врача России, главного врача Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом с 1991 по 2002 год Петра Михайловича Лузина, нму было 90 лет. О его кончине сообщается на сайте центра.

Петр Михайлович родился в поселке Сылва Пермского края. Окончил Свердловский государственный медицинский институт. Руководил санэпидслужбой города Чусового. Более 30 лет проработал в Пермской областной санэпидстанции. Занимался обеспечением эпидемиологической безопасности населения области. В 1981 году за достигнутые успехи в работе был награжден орденом «Знак Почета».

В 1991 году с должности заместителя главврача Пермской областной санэпидстанции был назначен главным врачом Пермского краевого центра СПИД, который предстояло создавать с нуля. В итоге создал центр, который с первых дней работы и по сей день считается одним из лучших в стране.