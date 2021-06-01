Жители Перми назвали цели «детских» накоплений

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58%пермяковсчитают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, в среднем жители Перми оценивают в 4,7 млн рублей, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» накануне Международного дня защиты детей.

Самая популярная цель «детских» накоплений у жителей Перми оплата образования. В ходе исследования, проведённого в мае 2021 года, такую цель назвали 67% участников опроса из этого города. 53% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребёнку квартиру, 36% на лечение детей, 24% «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут», 18% для передачи сбережений по наследству.

Копить для детей считают правильным родители всех возрастов. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67% респондентов, в группе от 30 до 50 лет 63%, а среди респондентов от 50 до 60 лет 54%. С необходимостью делать сбережения для своего потомства чаще согласны женщины: на вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 62% женщин и 56% мужчин.

Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 млн и 11,1 млн рублей соответственно. В Перми эта сумма составляет 4,7 млн рублей.

Как показал опрос, пермяки не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели. 35% представителей старшего поколения из Перми материально поддерживают и своих взрослых детей. 56% респондентов из этого города признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Формировать накопления для детей можно с помощью разных инструментов: депозита, брокерского или индивидуального инвестиционного счета, накопительного страхования жизни (НСЖ). Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит ответить на несколько вопросов. Важно ли копить на счёте, оформленном именно на ребенка? Готовы ли родители вкладывать в потенциально более доходные, но более рисковые продукты или выберут меньший, но предсказуемый доход? Как будут защищены средства на период накоплений?

Среди наших клиентов все большую популярность набирает накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ хорошо подходит для долгосрочных накоплений: договор можно заключить на любой срок — в отличие, например, от депозита, который надо будет перекладывать по мере окончания и роста сбережений. По договору НСЖ ребенок гарантированно получит запланированную сумму к намеченному сроку, причем, даже если с родителями произойдут неблагоприятные события, страховая компания продолжит делать накопления. Кроме того, условия НСЖ стимулируют откладывать дисциплинированно и минимизируют риски потратить деньги не по назначению раньше намеченного срока.

Константин Подвальный, управляющий пермским отделением ПАО Сбербанк.

Каждый родитель хочет позаботиться о финансовом благополучии ребенка и создать хорошие стартовые условия. С помощью накопительного страхования жизни можно в комфортном режиме откладывать на оплату образования, приобретение недвижимости и другие цели. Новая программа «Билет в будущее» формирует финансовый резерв, а также обеспечивает страховую защиту взрослого и ребенка. «Детская» страховка сработает, например, даже в случае получения травмы в образовательном учреждении. Оформить «Билет в будущее» можно в любом отделении Сбербанка в Перми.