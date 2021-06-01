Пермский край рассчитывает увеличить туристский поток в регион

В Прикамье есть что посмотреть гостям из других областей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 2 июня, в Санкт-Петербурге откроется международный экономический форум-2021, который продлится до 5 июня. В рамках форума пермская делегация планирует подписать более 15 соглашений.

- В деловую программу пермской делегации включены несколько встреч с представителями сферы туризма, - сообщили в администрации губернатора Пермского края. - На них будут обсуждаться вопросы создания и развития туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Пермском крае, направленных на увеличение туристского потока в регион.

Напомним, в прошлом году для того чтобы сделать Пермский край более привлекательным для туристов и поддержать туристический бизнес в регионе, была запущена краевая программа «Турперезагрузка». Она была направлена на то, чтобы поддержать региональные турфирмы, дать им новые векторы развития, а также объединить людей, участвующих в той или иной сфере туризма. Ведь туризм - это комплексная услуга, и предоставляют ее не только туроператоры. Человек, который приезжает в регион, пользуется трансфером, размещается в гостинице, обедает в кафе, посещает музеи. И необходимо, чтобы в каждом месте его пребывания он чувствовал себя комфортно, чтобы его впечатление от поездки не испортила какая-нибудь мелочь.