Пермский край намерен привлечь зарубежных инвесторов

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В работе Петербургского международного экономического форума-2021 (ПМЭФ), который откроется 2 июня, примет участие и пермская делегация во главе с губернатором Дмитрием Махониным.

- Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях, – отметили в администрации губернатора. - Значительная часть деловой программы посвящена вопросам кооперации, объединения усилий в новой реальности, как на национальном, так и на международном уровне.

На площадках ПМЭФ состоятся диалоги с представителями бизнес-сообществ государств Северной Америки и Африки, а также Германии, Италии, Катара, Латинской Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог «ЕАЭС – АСЕАН». В графике пермской делегации также запланированы встречи с зарубежными партнерами, на которых будут обсуждаться возможности сотрудничества и привлечения инвесторов.