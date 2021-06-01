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Общество1 июня 2021 10:15

ДК имени Солдатова в Перми будет реконструирован

Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Анна Маркова
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Дворец культуры имени А.Г. Солдатова будет реконструирован.

Дворец культуры имени А.Г. Солдатова будет реконструирован.

ДК имени Солдатова в Перми ждет реконструкция. В феврале прошел конкурс на разработку научно-проектной документации для реставрации и капитального ремонта здания, об этом сообщает издание Business Class. ДК входит в список культурного наследия регионального значения.

Займется реконструкцией московская компания ООО «ТТС», она же модернизировала сцены Театра-Театра. В ДК им. Солдатова также будет смонтирован поворотно-подъемный механизм сцены. Там появится новое световое, звуковое оборудование, система видеопроекции. Обойдется это краевому бюджету в 43 млн рублей.