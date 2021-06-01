В Перми изменится маршрут автобуса № 57

Изменения маршрута автобусов связаны с работами на инженерных сетях и закрытием дороги по улице Васильева на перекрестке с Героев Хасана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 по 4 июня изменят маршрут следования автобусы №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед».

В сторону НПО «Биомед» автобусы будут идти по улицам Куйбышева, Хлебозаводской, Героев Хасана (до остановки «Липовая Гора») – и далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы пойдут без заезда в микрорайон Липовая гора по улицам Краснополянской, Героев Хасана, Хлебозаводской, Куйбышева, Лодыгина, затем по маршруту.

Посадка и высадка пассажиров будет на остановках «ОАО «Велта» (по улице Краснополянской), «улица Нейвинская» (в районе дома №97 по улице Героев Хасана), «улица Нейвинская» (в районе дома № 48 по улице Героев Хасана).

Изменения маршрута автобусов связаны с работами на инженерных сетях и закрытием дороги по улице Васильева на перекрестке с улицей Героев Хасана.