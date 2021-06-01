Пермяки сняли на видео, как с десятиэтажки выпал молодой человек

Фото: скриншот видео

Пермяки сняли на видео, как с десятиэтажного здания в Мотовилихинском районе выпал молодой человек. Как рассказывает автор ролика, несчастный случай произошел 30 мая в доме по улице Гашкова, 45.

Видео начинается с того, что молодой человек сидит на корточках на карнизе третьего этажа. Далее из окна выглядывает другой человек и, судя по всему, просит парня зайти внутрь. Уговоры срабатывают и молодой человек через окно заходит в квартиру, но спустя какое-то время вновь оказывается на карнизе и падает. Немного полежав, пострадавший поднимается, но выпрямиться молодой человек не может и стоит в полусогнутом положении. По словам очевидцев, вскоре приехали медики скорой и увезли пострадавшего в больницу.

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