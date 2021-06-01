В Перми для транспорта будет закрыт перекресток улиц Героев Хасана и Васильева

В Перми на несколько дней будет закрыт для движения перекресток улиц Героев Хасана и Васильева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми на несколько дней будет закрыт для движения перекресток улиц Героев Хасана и Васильева. Ограничения будут действовать с 0.00 2 июня до 6.00 5 июня. Будет закрыт выезд с улицы Василия Васильева на улицу Героев Хасана. Объезд возможен по проезду вдоль улицы Героев Хасана. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми говорят, что это необходимость вызвана работами на инженерных сетях, а также там будет уложен новый асфальт.

С 0.00 8 июня до 6.00 11 июня планируется ограничить движение транспорта на улице Героев Хасана по одной полосе в центр города. С 0.00 12 июня до 6.00 15 июня полностью для движения закрывается улица Василия Васильева в районе дома по улице Героев Хасана, 100.

Завершить работы по устройству дорожной одежды и открыть движение транспорта на всем протяжении реконструируемого участка планируется уже в сентябре.