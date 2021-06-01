В Пермском крае окончены поиски 17-летней девушки

- Фото: Олег ЗОЛОТО

- Найдена, жива, всем спасибо за помощь в поисках, - написали волонтеры поискового отряда Регион 59 к записи о пропавшей 17-летней Махлии.

Напомним, 17-летняя Махлия пропала вечером 29 мая. В последнем разговоре с родителями девушка сказала, что находится в районе «Соснового бора» и собирается ехать домой, но домой она так и не вернулась, а телефон Махлии перестал отвечать. Ранее девушка никогда не исчезала и обеспокоенные родители тут же обратились в полицию и к волонтерам - начались поиски.

Сегодня, 1 июня, волонтеры сообщили, что девушка нашлась, с ней все хорошо.