Пермский край на ПМЭФ намерен подписать более 15 соглашений

Фото: Петр Ковалев, агентство ТАСС

Пермская делегация во главе с губернатором Дмитрием Махониным примет участие в работе Петербургского международного экономического форума-2021 (ПМЭФ), который откроется 2 июня и продлится до 5 июня. В рамках форума пермяки планируют подписать более 15 соглашений.

Эти соглашения будут касаться ключевых вопросов развития Пермского края. В частности, документы о сотрудничестве будут заключены с крупными холдингами из газовой, теплоэнергетической отрасли, сфер туризма, сотовой связи, ЖКХ и транспорта, металлообработки и других.

Кроме того, в рамках форума планируется ряд встреч с представителями судостроительной отрасли – они будут посвящены обсуждению возможности возрождения в Пермском крае судостроительного производства.