В Перми детская спортплощадка перенесена из охранной зоны теплосети «Т Плюс»

Фото: «Т Плюс»

Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» проконтролировали перенос детской спортивной площадки, под которой располагаются тепломагистрали и тепловые камеры. Сооружение, установленное с нарушениями, было выявлено в ходе рейда в Дзержинском районе Перми. Энергокомпания уведомила о незаконной постройке надзорные органы, а затем в судебном порядке добилась демонтажа объекта. Сейчас охранная зона теплосети восстановлена.

В Пермском филиале ПАО «Т Плюс» и Пермских тепловых сетях напоминают, что размещение объектов в охранных зонах теплосетей – 3 метра по обеим сторонам – запрещено. Расположенные вблизи тепломагистралей сооружения могут стать причиной затягивания сроков летних ремонтов, что негативно повлияет на качество подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2021-2022 годов.

«Энергетики на постоянной основе проводят рейды по выявлению незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей. Материалы по таким объектам направляются в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных надзорные ведомства выносят владельцам «самостроев» предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам с требованиями устранить нарушения», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Энергетики призывают граждан сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей по телефону Центральной диспетчерской службы «Пермской сетевой компании» (342) 243-72-99.