Котики нюхали наркотики. В Перми оперативники накрыли домашнюю лабораторию по производству мефедрона

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

28- летний пермяк, которого накануне задержали полицейские, стал фигурантом дела за хранение наркотиков в крупном размере еще в том году, однако тогда ему удалось скрыться от следствия, и беглеца объявили в федеральный розыск.

На свободе молодой пермяк не встал на пусть исправления, а арендовал квартиру, где начал синтезировать мефедрон. Он организовал полный цикл – от изготовления до продажи. При этом всю работу выполнял сам: после изготовления сам расфасовывал порошок, делал тайники-закладки, сам назначал цену за запрещенные вещества, используя свой теневой интернет-магазин.

- При обыске в арендованной квартире полицейские изъяли лабораторию, прекурсоры, химическую маску, весы, фасовочный материал, а также недавно изготовленную партию мефедрона массой около 10 граммов. Помимо этого, стражи порядка обнаружили плантацию конопли, которую, по словам злоумшыленника, он выращивал для личного употребления, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".