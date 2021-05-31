В честь 300-летия города в Пермь приедет театр Евгения Вахтангова

Фото: "Евгений Онегин" в исполнении театра имени Евгения Вахтангова.

В Пермь на гастроли приедет знаменитый театр Евгения Вахтангова. Посещение краевой столицы приурочено к двум событиям - 300-летнему юбилею Перми и 100-летию театра Евгения Вахтангова.

Актеры знаменитого столичного театра выйдут на сцену ДК Солдатова. Будут показаны четыре спектакля. 25 и 26 июня «Евгений Онегин». В ролях Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко.

27 и 28 июня «Фальшивая нота», играют Алексей Гуськов и Геннадий Хазанов. 29 и 30 июня «Мадемуазель Нитуш», в ролях Мария Аронова, Александр Олешко, Анна Дубровская. И завершит гастроли спектакль «Ветер шумит в тополях». В ролях Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Максим Суханов.