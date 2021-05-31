В общероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 143,5 жителей Пермского края

Фото: permkrai

В конце апреля в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на платформе za.gorodsreda.ru открылось общероссийское голосование по выбору объектов благоустройства. В течение пяти недель жители Прикамья активно выбирали общественные пространства в своих городах, которые необходимо привести в порядок в первую очередь в 2022 году. По предварительным подсчетам Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, в голосовании приняли участие более 143,5 тысяч жителей региона.

Самыми активными участниками голосования стали жители Перми - 31 тысяча человек. На втором месте Березники, где проголосовали более 17 тысяч жителей. На третьем месте Чайковский, с более чем 15,5 тысячами проголосовавших местных жителей и на четвертом месте Соликамск, где проголосовали 14 тысяч человек.

Всего на голосование в Прикамье выставили 38 объектов в 12 территориях региона: Перми, Кунгуре, Березниках, Чайковском, Добрянском, Верещагинском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Чернушинском, Краснокамском и Осинском городских округах.

Проголосовать за объекты благоустройства можно было несколькими способами. На сайте платформы za.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на портале Госуслуг или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом сайте Госуслуги. Также свой голос можно было отдать через волонтеров проекта, которые помогали жителям каждой территории Пермского края.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, важно, что жители активно участвовали в выборе площадок для благоустройства.

«С помощью онлайн-голосования граждане высказали свое мнение и сами определи приоритетные направления развития общественных пространств, на которые в первую очередь должны обратить внимание краевые и муниципальные власти», – отметил Дмитрий Махонин.

На благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае средства будут выделяться из федерального, регионального и местных бюджетов. В этом году на эти цели потратят 1,2 миллиарда рублей. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который утвердил президент России Владимир Путин. На эти средства благоустроят 298 объектов, из которых 92 - общественные, а 206 - дворовые территории.