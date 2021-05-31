На дорогах Пермского края за неделю погибли 9 человек

В Пермском крае и в Перми за неделю с 24 по 30 мая произошло 41 ДТП с пострадавшими. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае и в Перми за неделю с 24 по 30 мая произошло 41 ДТП с пострадавшими. Такие цифры приводит ГИБДД по Пермскому краю. 42 человека получили травмы, в том числе 7 несовершеннолетних до 16 лет, 9 человек погибли.

Также сотрудники ведомства остановили 60 нетрезвых водителей, 69 водителей управляли машинами без водительского удостоверения, зафиксировано 56 нарушений правил перевозки детей и другие нарушения. 68 нарушений ПДД водителями автобусов.

В ГИБДД напоминают, что игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.