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Происшествия31 мая 2021 12:42

На дорогах Пермского края за неделю погибли 9 человек

В ГИБДД рассказали о происшествиях на дорогах
Анна Маркова
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В Пермском крае и в Перми за неделю с 24 по 30 мая произошло 41 ДТП с пострадавшими.

В Пермском крае и в Перми за неделю с 24 по 30 мая произошло 41 ДТП с пострадавшими.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае и в Перми за неделю с 24 по 30 мая произошло 41 ДТП с пострадавшими. Такие цифры приводит ГИБДД по Пермскому краю. 42 человека получили травмы, в том числе 7 несовершеннолетних до 16 лет, 9 человек погибли.

Также сотрудники ведомства остановили 60 нетрезвых водителей, 69 водителей управляли машинами без водительского удостоверения, зафиксировано 56 нарушений правил перевозки детей и другие нарушения. 68 нарушений ПДД водителями автобусов.

В ГИБДД напоминают, что игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.

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