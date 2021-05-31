«Возможность совершить скачок в развитии». Предприятия Прикамья могут получить льготные займы до 300 миллионов рублей

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Для оптимизации производственных процессов на предприятиях Фонд развития промышленности России предлагает участникам нацпроекта «Производительность труда» льготные займы. Для этого компаниям нужно получить сертификат ФЦК (Федерального центра компетенций - ред.) или протокол о создании потока-образца по итогам реализации нацпроекта совместно с Региональным центром компетенций.

Льготный займ предоставляется на срок до 5 лет под 1 процент годовых. Предприниматели могут потратить эти деньги на покупку, монтаж и наладку промоборудования, разработку и подготовку производственного процесса, опытно-конструкторские работы и специализированное программное обеспечение. Размер средств, которые может занять компания, зависит от того, как оформляется заявка. Если обратиться напрямую в Фонд развития промышленности, то можно получить от 50 до 300 миллионов рублей, если же заявка рассматривается совместно с Региональным ФРП Пермского края, то сумма составит от 20 до 100 миллионов рублей. При этом софинансирование со стороны заявителя за счет собственных средств, частных инвесторов или банков должно составить не менее 20% бюджета проекта.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал особую важность для региона нацпроекта «Производительность труда», который утвердил президент России Владимир Путин.

«Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на стабильность региона. Это и оптимизация, и модернизация рабочих процессов. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Сегодня на территории Прикамья в нацпроект вовлечены 92 предприятия, еще порядка 20 проявляют заинтересованность. Внедрение компаниями новых подходов в рациональности производственных процессов напрямую связаны с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке: от того, как мы вовлекаем компании в реализацию проекта, во многом зависит благополучие жителей региона», – отметил Дмитрий Махонин.

По словам исполняющего обязанности руководителя Регионального центра компетенций Пермского края Алмаза Шафигуллина, льготный заем позволит предприятиям на выгодных условиях оптимизировать процессы.

«По окончании проекта предприятие может воспользоваться займом, которое направит на улучшение производственных процессов. Подобное предложение выгодно – это возможность совершить значительный скачок в развитии предприятия и реализовать инвестиционные проекты. Например, закуп нового, более современного и технологичного, оборудования будет способствовать ускорению процессов и повышению их эффективности», - сообщил Алмаз Шафигуллин.

Кто и как может получить финансирование

Льготный займ могут получить производители пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи, бумаги и бумажных изделий, химических веществ, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств, мебели, предприятия обрабатывающего производства и другие. Для этого компании нужно подать заявку на сайте Фонда развития промышленности: https://frprf.ru/zaymy/proizvoditelnost-truda/

Узнать более подробно об условиях программы можно в Консультационном центре ФРП по телефону: 8-800-500-71-29 и на сайте: ask@frprf.ru.

Федеральная программа «Производительность труда» реализуется в Пермском крае с 2017 года, а в 2018 году она получила статус национального проекта.