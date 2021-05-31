В Пермском крае коронавирус выявили у 97 жителей за сутки

С начала пандемии в Прикамье выявлено 57 468 заболевших коронавирусом. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 97 жителей. Такие данные за минувшие сутки приводит Роспотребнадзор. Среди заболевших 8 детей, 11 человек было госпитализировано, 86 –лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших больше женщин, чем мужчин - 65 против 32. Больше всего заболевших за сутки в возрасте от 30 до 49 лет – 34 человека.

Скончались от коронавируса за сутки еще 8 человек. Продолжают лечение в больницах - 585 человек, из них 34 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье выявлено 57 468 заболевших коронавирусом.