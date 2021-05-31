МТС подключила «Планету» к интернету

Фото: @trcplaneta_perm

Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС развернула indoor-покрытие в стандарте LTE в ТРЦ «Планета». Созданная телеком-инфраструктура может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G.

«Внутренняя» сеть МТС работает в торгово-развлекательном центре «Планета», пользовательский обмен данными по радиосвязи на скорости до 150 Мб/с в стандарте LTE. Сеть МТС полностью покрывает торговые зоны, места отдыха посетителей, а также служебные и офисные помещения. Посетители ТРК смогут совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, оплачивать покупки с помощью смартфона или смарт-часов, управлять «умным домом» и видеонаблюдением во время шопинга.

«Проект здания – нетиповой. В торговом центре, общая площадь которого более 150 тысяч квадратных метров, материалы некоторых конструкций и сооружений мешали полноценному прохождению радиосигнала. Простые indoor-решения в этом здании представлялись малоэффективными. Для обеспечения полноценного и комфортного покрытия LTE, к которому привыкли пермяки, потребовалось создать уникальное техническое решение. На сегодня это самое масштабное indoor-решение из всех реализованных в Пермском крае в стандарте LTE», – рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Также на своей странице в Facebook Оксана Кайгородова поблагодарила сотрудников технического блока МТС за профессионализм, оперативность и круглосуточную работу.

«Результат точно стоит того – в «Планете» высокие скорости до 150 Мбит/с в стандарте LTE и устойчивая голосовая связь, а значит, онлайн-кассы, соцсети, онлайн-звонки и любые другие мобильные сервисы работают в комфортном для всех режиме. Спасибо нашим партнерам за такие классные проекты», - написала Оксана Кайгородова.

Операционный директор MALLTECH Кирилл Степанов отметил, что хорошая связь и быстрый мобильный интернет – важные составляющие комфортного шопинга.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши гости могли совершать покупки или просто гулять по ТРЦ, не задумываясь о стабильности сигнала сотовой сети. И мы рады, что партнеры из МТС поддержали нас в этом стремлении. Уверен, что гости «Планеты» по достоинству оценят качественный интернет на всей территории торгового центра, ведь наш ТРЦ – это не только современная площадка для шопинга, но и удобное пространство для работы, проведения онлайн-встреч и создания креативного контента для социальных сетей», - отметил операционный директор MALLTECH Кирилл Степанов.

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