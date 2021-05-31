В Пермском крае пропала 17-летняя девушка.

В Краснокамске утром 29 мая ушла из дома 17-летняя Махлия Мамаджонова. С тех пор о ней ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» просят максимально распространить информацию о ней. Если вам известно, где находится девушка или вы видели ее позвоните по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 – ЕДДС. Координатор поиска - Вячеслав 89991262625.

Приметы Махлии: рост 165 – 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, кончики крашенные. Была одета в серые штаны в клетку, черную футболку, синюю джинсовку, белые кроссовки. С собой был черно-желтый рюкзак.