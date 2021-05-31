Подведены итоги праймериз в Пермском крае

Армен Бежанян Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае подвели итоги предварительного голосования «Единой России». Его победители войдут в списки кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Праймериз проходили с 24 по 30 мая в онлайн-формате.

На предварительном голосовании в Госдуму по партийным спискам первое место занял член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин, набравший около 50 тысяч голосов. Второе место – у действующего депутата Госдумы Игоря Сапко, за ним следуют два депутата Законодательного собрания Роман Водянов и Ирина Ивенских. Замыкает пятерку лидеров предприниматель и актер Армен Бежанян, известный по сериалу «Реальные пацаны». Кстати, на выборах по одномандатному округу № 58, где победил депутат Госдумы, экс-мэр Перми Игорь Шубин, Бежанян занял третье место. Второе место по этому округу – у Игоря Сапко.

В одномандатном округе №59 победил Роман Водянов, в округе № 60 - депутат Госдумы Дмитрий Скриванов, в округе № 61 - Ирина Ивенских.