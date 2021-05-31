За вами могут следить: в Перми судебный пристав в толпе вычислила должника

Судебный пристав узнала должника в толке и проследила за ним. Фото: Василий Вахрин

В Перми судебным приставам порой приходится вживаться в разные образы, не свойственные их профессии. Так сотрудница ведомства возвращалась в отдел, как вдруг увидела в толпе прохожих знакомое лицо, которое часто мелькало в документах. Пристав решила проследить за должником, чтобы узнать, где тот скрывается. Несколько раз женщине приходилось заходить в близлежащие магазины, менять направление движения. По пути она вызывала подкрепление.

В итоге уклониста удалось задержать и доставить в суд. Он задолжал своему ребенку алименты и скрывался от пристава.

- Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 10 суток ареста, рассказали итоги детективной истории в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.