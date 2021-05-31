В Прикамье предприятие заплатило компенсацию за пострадавшего от удара током 9-летнего мальчика

Ребенок получил сильные ожоги после удара током. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Трагический случай произошел несколько лет назад на комплексной трансформаторной подстанции, принадлежащая ООО «Пермское». 9-летний мальчик из поселка Песьянка Пермского района гулял недалеко от дома, залез на одну из покосившихся плит бетонного забора, где находился трансформатор. Мальчик оказался слишком близко к оголенным проводам и получил удар током в несколько тысяч вольт. Ребенок получил сильнейшую электротравму и многочисленные ожоги.

Проведенная специалистами экспертиза показала, что причиной ЧП стало нарушение специальных правил устройства электроустановок и дефект забора. Само предприятие якобы сдавало подстанцию в аренду и не обязано было осуществлять техническое обслуживание опасного объекта, но суд решил иначе. Он обязал выплатить компенсацию морального вреда ребенку - 180 тысяч рублей.

Предприятие расставаться с деньгами не спешило, тогда судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с принадлежащими предприятию транспортным средствами и наложил арест на его расчетный счет.

- В результате списания денежных средств со счета должника вся сумма морального вреда взыскана в полном объеме, - сообщает Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.