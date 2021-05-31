«20 плиток шоколада и 50 тысяч». В Пермском крае мужчине грозит срок за кражи

Мужчина украл из конного клуба более 53 тысяч рублей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Добрянке 29-летнего мужчину обвиняют в нескольких кражах в конном клубе. В ГУ МВД рассказали подробности происшествия. В середине апреля в отдел полиции обратилась директор клуба. Она рассказала, что у нее пропали более 53 тысяч рублей и 20 плиток шоколада.

Полицейские занялись расследованием и выяснили, что к кражам причастен бывший работник. Молодой человек признался в преступлениях. Он видел, где хранятся деньги, проник в административное здание, взломал дверь шкафа и украл их. Через месяц он решил вновь наведаться в клуб, только в тайнике лежали 20 плиток шоколада для гостей клуба, он забрал и их.

- В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.