«Я не знаю где, я запутался в колючей проволоке». В Перми мужчину спасали по телефону

В Перми спасатели помогли мужчине, который заблудился. Фото: Юлия Лоза

Зеленый змей довел пермяка туда, не зная куда. Именно так случилось с мужчиной, который изрядно выпив, не смог понять, где он находится, но это полбеды. Он запутался в колючей проволоке и не мог отцепиться от нее. Ему ничего не оставалась, как позвонить в экстренные службы, благо, телефон был при нем.

По информации источника, мужчина не понимал, где находится, видел какой-то пруд, одноэтажные серые здания. Квест пришлось проходить спасателям. Они попросили звонившего включить карту и по геолокации определить местонахождение. Узник колючей проволоки назвал ближайшие адреса, чем сильно помог спасателям.

Они обнаружили его в Свердловском районе на улице Яблочкова, недалеко от дома № 26, и проводили домой. Мужчина живет в нескольких кварталах от места, где попал в западню.