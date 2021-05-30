Новые заболевшие выявлены в 18 муниципалитетах Пермского края

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 57 371 случаев коронавирусной инфекции. Фото: архив "КП"

96 новых случаев коронавирусной инфекции выявленных в Пермском края на 30 мая, были обнаружены в 18 территориях.

- 55 заболевших выявлено в Перми, - пояснили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией. - В Уинском муниципальном округе инфицированы пять человек, в Березниках, Лысьвенском городском округе и Пермском муниципальном районе по четыре.

В Кунгуре, Чайковском, Красновишерском, Краснокамском и Добрянском городских округах подтверждено по три случая коронавирусной инфекции. В Нытвенском городском округе заболели два человека, по одному случаю выявлено в семи территориях – в Кудымкаре, Губахе, Ильинском, Соликамском, Чусовском городских округах и Сивинском и Еловском муниципальных округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 57 371 случаев коронавирусной инфекции.