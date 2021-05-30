МЧС: в последний день весны в Пермском крае ожидаются заморозки до -2 градусов

Дачникам есть смысл побеспокоиться о своих посадках и укрыть всходы, чтобы они не пострадали. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Специалисты МЧС разослали жителям Пермского края СМС с просьбой быть внимательными, так как в ночь на 31 мая в регионе ожидается серьезное понижение температуры.

- По данным ЦГМС, в ночь с 31 мая на 1 июня в Пермском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0…-2 градуса, - говорится в сообщении МЧС.

Дачникам, садоводам и огородникам есть смысл побеспокоиться о своих посадках и укрыть всходы, чтобы они не пострадали и не замерзли, а автомобилистам стоит быть очень осторожными на трассах во время движения и маневров.