Две маленькие девочки пострадали в Перми по невнимательности взрослых

Обе травмированные девочки госпитализированы в больницу. Фото: архив "КП"

Две двухлетний девочки накануне, 29 мая, были доставлены в Краевую детскую клиническую больницу с различными травмами. Обе малышки получили их по невнимательности взрослых, с которыми они находились.

- Первый случай произошел в полдень во дворе дома № 8 на улице Овчинникова, - рассказал «КП»-Пермь» источник, знакомый с ситуацией. – Девочка гуляла на улице, упала с высоты полутора метров и получила травмы.

Второй случай произошел на улице Механошина,14. Здесь из окна второго этажа выпала девочка. С травмами ребенка увезли в больницу. По обоим случаям проводятся проверки.