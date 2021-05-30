96 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Пермском крае

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 371 человек. Фото: архив "КП"

Опубликована новая статистика по заболевшим коронавирусом на 30 мая 2021 года.

- В Пермском крае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19: 24 человека проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, – сообщили в краевом оперштабе. - Среди новых инфицированных 44 мужчины, 52 – женщины и девять детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 30 в возрасте 50-64 и 17 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 371. С начала пандемии в регионе было проведено 1 975 423 исследований на COVID-19, из которых 6 367 – за прошедшие сутки.

С начала диагностики врачи вылечили от 51 597 человек, 72 из них выздоровели за прошедшие сутки. На 30 мая 2021 года на карантине находятся 976 человек.

В больницах с подтвержденным COVID-19 находятся 568 пациентов, 37 из них на искусственной вентиляции легких.

За период пандемии коронавирусная инфекция стала причиной смерти 2 422 человек.