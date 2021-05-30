«Упал, очнулся, гипс». Дмитрий Малютин сломал ногу во время футбольного матча

Фото: личная страница Дмитрия Малютина в Facebook.

«Здоровья! В футболе, к сожалению, так бывает», «Поправляйтесь Дмитрий Васильевич», «Берегите себя», - комментируют новость о сломанном голеностопе подписчики в Facebook врио председателя Пермского городской Думы Дмитрия Малютина.

В субботу, 29 мая, он опубликовал пост на своей странице: «Друзья! Есть две новости, с какой начать? Команды представителей муниципалитетов России встретились на благотворительном турнире «Кубок добра» в городе Москва. Наша команда ВАРМСУ заняла 4 место из 12-ти! Забивая гол, был остановлен защитником команды противника. А дальше «упал, очнулся - гипс». Жаль, что не смогу поучаствовать в нашем Пермском марафоне!»