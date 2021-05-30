В Пермском крае зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом

В Перми прошли акарицидные обработки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермский краевой Роспотребнадзор опубликовал эпидемиологическую ситуацию по инфекциям, передающимся клещами.

- В Пермском крае отмечается характерный подъем клещевой активности, - сообщает пресс-служба ведомства. - С начала сезона в медицинские организации региона обратилось пострадавших от укусов клещей 6140 человек, в том числе детей – 1372.

На клещевой вирусный энцефалит был исследован 5061 клещ, инфекция выявлена в 64 случаях (1,3 %); на иксодовый клещевой боррелиоз – 4058 из них инфицировано 1536 клещей (38%); на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 3619, инфекция выявлена в 87 случаях (2,4%); на моноцитарный эрлихиоз человека – 3619 из них заражены 112 клещей (3,1%).

Также был выявлен один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом.