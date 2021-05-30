Водитель с места аварии скрылся: в утреннем ДТП в Перми легковушка перевернулась на крышу

Фото с места аварии: группа ВКонтакте "ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ".

30 мая в пермских соцсетях начали появляться фото с места ДТП, случившегося около площади Восстания. На кадрах – белая отечественная легковушка лежит на крыше, рядом – сотрудники ГИБДД.

Очевидцы сообщают, что авария произошла около шести часов утра, о жертвах и пострадавших в комментариях не сообщается.

- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 5.30 утра, - сообщили «Комсомольской правде» - Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель наехал на бордюрный камень, не справился с управлением и машина перевернулась. ДТП произошло в районе дома № 2 по улице 1905 года. Сотрудники ГИБДД работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Водитель с места происшествия скрылся.