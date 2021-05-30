Новые заболевшие COVID-19 обнаружены в 24 территориях Прикамья

Всего с начала пандемии в Пермском крае подтверждено 57 275 случаев новой коронавирусной инфекции. Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Пермском крае обнаружили 95 новых случаев коронавирусной инфекции, они были выявлены в 24 территориях Прикамья.

- 43 случая подтверждены у жителей краевой столицы, девять – в Чайковском городском округе, восемь – в Уинском муниципальном округе, - сообщают в краевом оперштабе. - В пяти территориях: в Березниках, Соликамском городском округе и Карагайском, Кишертском и Кунгурском муниципальных округах заболели по три человека. По два инфицированных – в Кунгуре, Чернушинском, Нытвенском и Осинском городских округах, а также в Пермском муниципальном районе.

По одному человеку заболели COVID-19 в Краснокамском, Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Добрянском, Красновишерском, Верещагинском городских округах, Бардымском, Куединском, Ординском и Еловском муниципальных округах.

Всего с начала пандемии в Пермском крае подтверждено 57 275 случаев новой коронавирусной инфекции.