Домработница и ее муж отравились газом: жителя Перми будут судить за установку нелегального газового оборудования

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Трагический случай с гибелью двух человек произошел в Перми в апреле 2020 года, сейчас уголовное дело по обвинению 60-летнего пермяка – хозяина частного дома в Орджоникидзевском районе – передается в суд.

Утром 13 апреля пермяк обнаружил в своей котельной тела двух человек: 46-летней домработницы и ее 56-летнего сожителя. Они работали по дому, жили в котельной, но в ночное время получили отравление угарным газом, от которого скончались на месте.

- Выяснилось, что в 2014 году хозяин частного дома установил в помещении котельной, расположенной в подвале, газовое оборудование, не соответствовавшее требованиям безопасности, не согласовав его установку с АО «Газпром газораспределение Пермь», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» завершено и передано в суд. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.